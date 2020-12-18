وزير الإسكان يوجه بطراز معماري موحد لمخطط درب الحرمين بجدة

وجه وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، بأن يكون الطراز المعماري بمخطط درب الحرمين بصورة موحدة، وضرورة إيجاد كود بنائي خاص وتوحيد التصاميم والألوان لكامل قطع المخطط البالغة 341 قطعة ومساحته الإجمالية أكثر من 1.3 مليون متر مربع، ويقع المخطط في قلب محافظة جدة.

ويأتي توجيه الوزير ماجد الحقيل، في إطار حرصه لهذا المشروع الرائد بأن يكون معلما نموذجيا بارزا، خاصة لكونه أكبر المشاريع العقارية الحالية بمحافظة جدة، منوهاً بما يتميز به من مزايا فريدة من نوعها ومشيدا بالجهود المبذولة في المخطط من قبل المستثمرين والقائمين عليه .

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير الحقيل أمس الخميس ضمن برنامج زيارته للمنطقة للوقوف على أبرز المشاريع العملاقة بجدة والتي نفذت عن طريق القطاع الخاص ويملكها الصندوق الاستثماري للإنماء والاستثمار.

ورافق الوزير الحقيل خلال الجولة رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء والاستثمار عبد الله بقشان وأمين محافظة جدة ووكيل الأمين وعدد من المسؤولين بأمانة جدة.

واستمع وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل لشرح تفصيلي من قبل رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية -المسوّق للمشروع- عبد العزيز فهد الرشيد على ما يتضمنه المخطط من محتويات وبنية تحتية متكاملة، حيث يعدّ من المخططات المميزة لاشتماله على جميع الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وحدائق ومرافق عامة وملاعب وإنارة وتشجير ورصف وسفلته.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الإنماء للاستثمار -الجهة المشرفة على البنية التحتية للمشروع وإنجازه- المهندس مازن فواز بغدادي أن مشروع درب الحرمين العقاري من المشاريع الرائدة والعملاقة، ويعد الشريان النابض لمحافظة جدة لموقعه المتميز لكونه بجوار جامعة الملك عبد العزيز ومطلا على قطار الحرمين، مشيرا إلى أن المشروع بالمراحل الأخيرة من تسويقه وبيعه.

يذكر أن مشروع مخطط “درب الحرمين” يتكوّن من قطع تجارية وسكنية ومرافق وخدمات تنقسم إلى: 233 قطعة سكنية و66 قطعة تجارية و22 قطعة تجارية سكنية و20 قطعة تجارية محورية، وارتفاعات بمعاملات كتلة مميزة، إلى جانب 29 مرفقاً متميزاً بخدماته المتوافقة مع الأبنية الصديقة للبيئة بكود البناء السعودي، ويعد واجهة الاستثمار العقاري في مدينة جدة، حيث تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من خمسة مليارات ريال.

كما يضم المخطط أكبر حديقة مركزية في مدينة جدة، إضافة إلى 14 حديقة أخرى بمساحات مختلفة، ويكتسب المخطط أهمية كبرى لوقوعه وسط مدينة جدة في منطقة المطار القديم بالقرب من محطة قطار الحرمين، مما يؤهله إلى أن يكون بوابة للحرمين الشريفين، ويتمم ذلك وقوعه بالقرب من أهم المواقع الحيوية في المدينة كجامعة الملك عبدالعزيز، ومستشفى جدة، وأهم المراكز التجارية والمدارس، مما يجعله مركزاً استثمارياً وسكنياً واعداً.