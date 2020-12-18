تعثر الدخول ومعلومات خاطئة.. هكذا استقبلت هيئة تقويم التعليم المعلمين والمعلمات في موقعها

شهد الموقع الذي خصصته هيئة تقويم التعليم والتدريب لاختبارات الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات تعثرًا في أول أيام التسجيل.

وتحدث عدد من المعلمين والمعلمات من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعثر الموقع في تسجيل الدخول لهم للتسجيل في الاختبار الأول.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث تفاجأ من تم دخوله بصعوبة للموقع بوجود معلومات خاطئة لبياناته سواء ما يخص الشهادات أو الخبرات.

وطالب المتابعون، هيئة التقويم بإعادة النظر في موقعها، خصوصًا أنه سيكون مرجعًا لأكثر من نصف مليون مستفيد ومثل هذه البدايات تسبب ارتباكًا لهم سيما أن الموقع يحوي بيانات خاطئة لبعضهم ومطالبة للهيئة بالتحري عنها بدلًا من سعي المستفيدين في تعديل لبياناته، ما يكبدهم جهدًا أكبر.