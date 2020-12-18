“التعليم” تطلق “مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي” بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية

أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق “مسابقة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربي للطلاب” تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية، على أن تتولّى وزارة التعليم تنفيذ المسابقة، ووضع الإطار المنظّم لها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة في برامج المهارات الثقافية والأدبية.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد تسلّم خطاباً من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي تضمّن تقديم سموّه جوائز للموهوبين من أبنائه طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والجامعات في مجال الشعر العربي الفصيح، وذلك بقيمة 500 ألف ريال تحت برنامج (مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي لطلبة المرحلة الثانوية والجامعات)، وإشراف أكاديمية الشعر العربي.

وقدم الوزير آل الشيخ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على مبادرته وتشجيعه لأبنائه وبناته الطلبه في مجالات الشعر والأدب واللغة، مثمناً دعمه للمواهب الشعرية، وتحفيزهم للمشاركة في المسابقة، موجهاً معاليه بأهمية الإعداد للمسابقة وتحقيق أهدافها ومستوى تنفيذها في موسمها الأول.

وحدّدت وزارة التعليم آلية استقبال طلبات المشاركات لطلبة الثانوية من خلال إدارات التعليم في كل منطقة، بينما تستقبل أكاديمية الشعر العربي نصوص المشاركين من الجامعات على موقعها الإلكتروني، كما حددت الوزارة الأول من فبراير 2021 موعداً أخيراً لاستقبال المشاركات، فيما تبدأ أعمال الفرز والتحكيم في ذات اليوم وتستمر حتّى الأوّل من مارس 2021، على أن يتم تسليم النتائج وأفضل 20 مشاركة في الخامس من الشهر ذاته، وتعلن النتائج بتاريخ الـ 21 منه تزامناً مع اليوم العالمي للشعر.