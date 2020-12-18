رئيس الأولمبية الدولية يهنئ المملكة باستضافة الألعاب الآسيوية 2034

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ‏‏رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية التهاني والتبريكات، من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ‏‏الدكتور توماس باخ، بمناسبة اختيار مدينة الرياض، لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية 2034م خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي أقيم في العاصمة العمانية مسقط يوم الأربعاء الماضي.

جاء ذلك في رسالة تلقاها سموه من باخ قال فيها: “أقدم التهنئة الخالصة للمملكة العربية السعودية على اختيارها لاستضافة الألعاب الآسيوية 2034م للمرة الأولى في تاريخها”، مؤكداً أنها ستكون مهرجانا رياضيا مختلفا عطفاً على المشاريع العملاقة التي تزخر بها مدينة الرياض في ظل رؤية 2030.

وشدد باخ في رسالته على أن اللجنة الأولمبية الدولية ستواصل تعاونها الوثيق مع المملكة العربية ‏‏السعودية لا سيما في ظل النشاط القوي الذي تقوم به الأولمبية السعودية مؤخراً تحت رئاسة ‏الأمير ‏عبدالعزيز بن تركي الفيصل.