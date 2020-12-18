آخر تطورات #كورونا عالميا.. الكويت: 3 حالات وفاة و339 إصابة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 147531 في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتهم بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 916 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض “مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها”.