إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا بكورونا

قالت الحكومة في سلوفاكيا، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.

يلتحق ماتوفيتش، بذلك، بعدد كبير من القادة السياسيين الذين سبق أن أصيبوا بالفيروس. وكان آخرهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعلن قصر الإليزيه، أمس الخميس، أن نتائج فحوصه ضد المرض جاءت إيجابية.