الانضباط تصدر 31 إنذارًا بالخصم من النقاط لـ 7 أندية

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم العديد من القرارات الانضباطية ضد أندية الوحدة، والرائد، ونجران، والعروبة، والطائي، وهجر، وسدوس.

حيث أصدرت إنذارا ضد نادي الوحدة بخصم 42 نقطة من رصيد النادي في حال امتناع النادي عن تنفيذ 14 قرارا صادرة عن غرفة فض المنازعات خلال 30 يوما.

كما أصدرت إنذارا ضد نادي الرائد بخصم 3 نقاط من رصيد النادي في حال امتناع النادي عن تنفيذ قرار صادر عن غرفة فض المنازعات خلال 30 يوما.

وأصدرت إنذارا ضد نادي نجران بخصم 33 نقطة من رصيد النادي في حال امتناع النادي عن تنفيذ 11 قرار صادر عن غرفة فض المنازعات خلال 30 يوما.

كما أصدرت اللجنة إنذارا لنادي العروبة بخصم 6 نقاط من رصيد النادي في حال امتناع النادي عن تنفيذ قرارين صادرين عن غرفة فض المنازعات خلال 30 يوما.

وأصدرت اللجنة إنذارا بخصم 3 نقاط لكلّ من الطائي، وهجر، وسدوس، في حال امتناعهم عن تنفيذ قرار صادر لكل نادي من غرفة فض المنازعات خلال 30 يوما.