أكراد يحبطون هجوماً لميليشيا مدعومة من تركيا في سوريا

أحبطت قوات كردية قرب مدينة عين عيسى، في شمال سوريا، الجمعة، هجوماً شنته ميليشيات سورية مدعومة من تركيا، بحسب ما قال قائد في قوات سوريا الديمقراطية لوسائل إعلام كردية.

وتقع عين عيسى، حيث اندلعت الاشتباكات أثناء الليل، على طول الطريق السريع (إم 4) الذي يربط بين المدن السورية الرئيسية، حيث تقوم قوات روسية وتركية بدوريات مشتركة على طريق.

وقال القائد الكردي إن القصف أصاب أجزاء من المدينة والطريق السريع لكن قواته أحبطت الهجوم.

ويوجد في عين عيسى، شرقي نهر الفرات، مخيم كبير للنازحين حيث احتجزت قوات سوريا الديمقراطية عائلات مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، بمن فيهم الأجانب.