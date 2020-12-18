تركيا.. 16 ألف من أعضاء الحزب الكردي أوقفوا منذ عام 2015

قالت المتحدثة باسم تكتل نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، إبرو جوناي، إن حزبهم يتعرض إلى “مذبحة السياسية”، مشيرة إلى اعتقال 16 ألف و490 من أعضاء الحزب، من بينهم رؤساء الحزب ونواب برلمانين وقيادات بارزة بالحزب.

وخلال مؤتمر صحفي في أنقرة تحدثت جوناي، عن حملات الاعتقال والسجن التي تشنها السلطات الأمنية ضد أعضاء الحزب الكردي.

وأضافت جوناي أنه من إجمالي الموقوفين تم حبس 3 آلاف و695 عضوا، قائلة: “كان من بينهم 93 رئيس شعبة بالولايات، و194 رئيس شعبة بالدوائر، و18 نائبا برلمانيا، و23 من أعضاء الجمعية التنفيذية، و21 عضوا بمجلس الحزب، وأكثر من 800 قياديا بشعب الحزب بالمدن والبلديات. وحاليا تحتجز السلطات التركية 7 نواب و15 عضوا باللجنة التنفيذية كرهائن”.