رجل دين بارز مهاجماً خامنئي: أنت سبب إراقة الدماء في إيران منذ عام 2009

نشر رجل الدين الإيراني محمود أمجد الاسبوع الماضي مقطع فيديو يحتج فيه على إعدام الصحافي المعارض روح الله زم.

ففي خطاب غير مسبوق هاجم المرشد الإيراني علي خامنئي وألقى باللوم عليه في كل إراقة الدماء في إيران منذ عام 2009 ، ودعا رجال الدين إلى عدم التزام الصمت حيال هذه الفظائع.

تحدث رجل الدين محمود أمجد ضد العنف خلال احتجاجات عام 2009. لكن تصريحاته الأخيرة حول إعدام روح الله زم تتخذ نبرة مختلفة وأكثر حدة.

كان آية الله أمجد يعرف روح الله زم في إيران وماليزيا وكان على ومعرفة بوالده كذلك. من المحتمل أن يكون هذا الارتباط العاطفي مصدر إلهام لتعليقاته، على الرغم من أنه سبق له أن انتقد خامنئي وانفصل عنه وعن حلفائه.

وقال أمجد أن روح الله زم “شهيداً” ضحية القمع الذي سفكت دماؤه ظلماً.

وأضاف أنه يعتبر جميع ضحايا ايران خلال الأربعين عامًا الماضية شهداء.

أمجد: خامنئي مسؤول عن كل إراقة الدماء

ووصف محمود أمجد خطبة خامنئي في عام 2009 بأنها دموية. وقال: هذه الخطبة حطمت السيد خامنئي والثورة والإسلام والحوزة الدينية وكل شيء. بعد هذه العظة ، كان هناك إراقة دماء .

وقال أمجد أن خامنئي مسؤول عن كل إراقة الدماء في إيران منذ عام 2009.

كما اعترض على صمت المرجع العراقي علي السيستاني بشأن استخدام اسمه.

في 15 ديسمبر أفادت “إيران واير” أن مصدرًا مقربًا من السيستاني أعرب عن غضبه من أن رجال الدين الإيرانيين والعراقيين الذين استغلوا اسمه لدفع أجنداتهم الخاصة.

وأشار المصدر إلى أن السيستاني ندد بالإعدام رغم رفضه التحدث علنا عنه.

قبل عام 2009 كان أمجد أقل شهرة بين عامة الشعب الإيراني ، لكنه كان يتمتع بشعبية لدى علماء الدين الشباب.