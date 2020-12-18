وزير الإعلام اليمني: نثمن جهود أشقائنا في المملكة الذين قادوا قطار السلام بجهود متواصلة وحثيثة استمرت طيلة عام

ثمن وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني جهود المملكة الذين قادوا قطار السلام بجهود متواصلة وحثيثة استمرت طيلة عام توجت بإعلان حكومة الكفاءات السياسية، مؤكدين أنهم كانوا ولا زالوا العون والسند لـ اليمن لتجاوز أزمته.

وكتب على “تويتر”: “نحيي بإجلال وإكبار القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للأزمة،وتوجيهاته الدائمة التي أكدت حرصه على إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض حتى الوصول لهذه اللحظة التي تشكل منعطفا فارقا في مسار معركتنا الوطنية لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران”.