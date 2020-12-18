“الأولمبية البحرينية” تهنئ السعودية بفوزها بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية 2034

هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية, المملكة العربية السعودية بمناسبة فوزها بشرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034 لأول مرة في تاريخها.

جاء ذلك لدى ترأس سموه وفد مملكة البحرين في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي عقد الأربعاء الماضي في العاصمة العمانية مسقط, بحضور ممثلي اللجان الأولمبية في القارة الآسيوية وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية القارية والدولية.

وهنأ سموه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية بفوز المملكة بشرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034 مؤكداً استحقاق المملكة لاحتضان الحدث الرياضي الكبير لما تتمتع به من قدرات هائلة على صعيد المنشآت الرياضية المتميزة والإمكانات البشرية وكافة الخدمات والتسهيلات والتجهيزات الأخرى، مشيداً بقوة الملف السعودي، ومعرباً عن ثقته الكبيرة بقدرة المملكة العربية السعودية على استضافة واحدة من أفضل دورات الألعاب الآسيوية على مر التاريخ، وذلك في ظل ما تمتلكه من تاريخ وعراقة ومكانة وسمعة دولية طيبة وثقل رياضي كبير على المستوى القاري والدولي، وإنجازات إقليمية وقارية وعالمية وخبرة واسعة في تنظيم واستضافة أكبر الأحداث الرياضية.