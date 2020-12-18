أمير القصيم يوجه بإزالة اللوحات التي لا تتضمن اللغة العربية من مداخل المدن

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بما توليه القيادة الحكيمة من عناية ودعم لكل الجهود المبذولة في سبيل صون اللغة العربية والمحافظة عليها.

وأبرز سموه المكانة الكبيرة التي تحظى بها اللغة العربية بوصفها لغة القران، ووجوب الاستشعار بأهميتها والاعتزاز بها ورفعتها، مؤكدا على المسؤولين في المنطقة بضرورة اعتماد اللغة العربية لغة أساسية في اللوحات الترحيبية والإرشادية والتسويقية في مداخل المدن، وإزالة اللوحات التي لا تتضمن اللغة العربية.