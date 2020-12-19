شاهد التفاصيل: 45 وظيفة إدارية شاغرة في وزارة الصناعة

دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: www.hrsd.gov.sa

وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان 45 وظيفة شاغرة للرجال والنساء.

ويبدأ التقديم الساعة التاسعة صباحاً يوم الجمعة الموافق 03 /05 /1442 هـ وينتهي الساعة 12 مساءً يوم الاحد الموافق 05 /05 /1441هـ وذلك عبر منظومة جدارة.

ويمكن الاطلاع على الوظائف المعلن عنها عبر الرابط التالي:

https://mim.gov.sa/uploads/ads.pdf