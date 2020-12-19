وكالة الأدوية الأوروبية: متسللون وصلوا إلى وثائق محدودة بهجوم إلكتروني

قالت وكالة الأدوية الأوروبية إن تحقيقا كشف حتى الآن عن وصول متسللين إلى عدد محدود من وثائق تعود لطرف ثالث خلال هجوم إلكتروني عبر الإنترنت وقع مؤخرا وإنها أشركت مؤسسة خارجية في عملية تحقيق شامل في الأمر.

وقالت شركتا Pfizer الأمريكية وBionTech الألمانية في التاسع من ديسمبر كانون الأول إن وثائق متعلقة بلقاح طورته الشركتان للوقاية من كوفيد-19 انكشفت بشكل غير قانوني بعد إعلان وكالة الأدوية الأوروبية عن الواقعة في ذات اليوم.

وقالت الوكالة التي تقيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي وتجيزها إنها تعمل بطاقتها المعتادة وأن جدولها الزمني المتعلق بتقييم وإقرار اللقاحات والأدوية ذات الصلة بكوفيد-19 لم يتأثر.

وأضافت أنها ستواصل تقديم المعلومات عن هذا الأمر في الوقت المناسب.

ويترقب الاتحاد الأوروبي إقرار الوكالة للقاح الشركتين.

ومن المتوقع صدور إعلان بهذا الشأن في 21 من الشهر الجاري.