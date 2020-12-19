البحرين ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية اتفاق الرياض

رحّبت مملكة البحرين بتنفيذ الأطراف اليمنية، ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لاتفاق الرياض، بوصفه خطوة مهمة لتعزيز وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلم والاستقرار.

وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين بالجهود المخلصة التي بذلتها في هذا الخصوص المملكة العربية السعودية بتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما تبديه المملكة من حرص واهتمام بأمن واستقرار وازدهار اليمن الشقيق.

وتنوهت بالإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كافة مكونات المجتمع اليمني، وانتهاء الترتيبات الخاصة بالجانب العسكري، مثمنة حرص الأطراف اليمنية على المصالح العليا للجمهورية اليمنية وسعيها لتوحيد الجهود لإعادة الشرعية اليمنية وتحقيق السلم والاستقرار في اليمن.