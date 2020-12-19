هذا ما سيقدمه “لابورتا” لرئاسة برشلونة

أعلن المرشح لرئاسة نادي برشلونة، جوان لابورتا عن أعضاء مجلس إدارته حال فوزه بالانتخابات الشهر المقبل، والتي ضمت وجوها مألوفة وأخرى جديدة.

من بين أسماء الفريق الإداري للابورتا، تظهر وجوها معروفة في محيط النادي الكاتالوني مثل، رافايئل يوستي، ألفونس كاسترو، وماريا إلينا فورت، المرأة الوحيدة من بين الأعضاء المقدمين امس الجمعة، والمكونين من 16 شخصاً، إضافة لجوسيب كوبيلس، وجوسيب إغناسيو ماسيا، الذي عملوا في مجلس إدارة الرئيس الأسبق.

أما الوجوه الجديدة فضمت من بين آخرين، خاومي جيرو، المدير العام السابق لصندوق لاكايشا المصرفي بين 2014 و2019.

وضمت أيضاً كل من المدير العام لقسم المشتريات بشبكة ميديا ماركت، جوسيب ماريا ألبرت، و رجل الاعمال بقطاع الخدمات والرئيس السابق لنادي جيرونا، أنطونيو اسكوديرو، كوجهين جديدين داخل مجلس الإدارة المحتمل للنادي.

وقال لابورتا خلال تقديمه أسماء أعضاء مجلس إدارته في حملته الانتخابية: “أعد أسماء هذا الفريق منذ اليوم نفسه الذي لم أفز فيه بانتخابات عام 2015”.