صادرات النفط السعودية ترتفع لـ 6.16 ملايين برميل

أظهرت بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة “جودي” التي تنشرها على موقعها الإلكتروني أن صادرات المملكة من النفط الخام ارتفعت في أكتوبر إلى 6.159 ملايين برميل يوميا من 6.066 ملايين برميل يوميا في سبتمبر.

وبحسب الأرقام، زاد مجددا إجمالي صادرات الخام والمنتجات النفطية بمقدار 281 ألف برميل يوميا مقارنة مع الشهر السابق إلى 7.38 ملايين برميل يوميا.

ونما استهلاك الخام بمصافي التكرير بالمملكة، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، اثنين بالمئة إلى 2.4 مليون برميل يوميا في أكتوبر، بينما انخفض الحرق المباشر للخام 224 ألف برميل يوميا إلى 391 ألف برميل يوميا.

وتراجع إنتاج المملكة من الخام للشهر الثاني على التوالي ليسجل 8.97 ملايين برميل يوميا في أكتوبر، وفقا للبيانات الرسمية.

وكانت المملكة قالت يوم الثلاثاء إن تفشي كوفيد-19 زاد تحديات التنبؤ بسوق النفط. وخفضت المملكة إنتاجها هذا العام في إطار اتفاق مع أوبك ومنتجين آخرين لجلب الاستقرار إلى أسعار الخام، التي سجلت أدنى مستوياتها في 21 عاما دون 16 دولارا للبرميل في أبريل

وتقدم المملكة وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.