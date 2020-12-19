عبدالله بن مساعد يثير الجدل مجددا.. ريفيلينو أفضل لاعب في تاريخ الهلال

أثار رئيس نادي الهلال سابقا ومالك نادي شيفيلد الإنجليزي عبدالله بن مساعد الجدل مجددا بتصريح حول أفضل لاعب في تاريخ النصر والهلال.

وقال “بن مساعد”، في تغريدة: “في رأيي أفضل لاعب في تاريخ الهلال هو ريفيلينو، والنصر ماجد عبدالله.

وأضاف: لا حيرة لدي فيما سبق، أظن لو سألت أغلب مشجعي برشلونة لقالوا ميسي، و لكن ما رأيكم لو سألت مشجعي بعض الأندية الأخرى من يكون الأفضل؟.

واستطرد مؤكدا: لا أسأل عن الأكثر شعبية أو بطولات و إلا لأغلق الشلهوب النقاش في الهلال مثلًا.

ودلل على قوله بأن هناك العديد من الاختيارات يمكن تحديدها، فمثلا في الاتحاد: الغراب أم تميم أو تشيكو أم نور؟ الأهلي : طارق ذياب أم دابو أم أحمد الصغير أم السومة؟.

وأضاف: “الأهلي المصري: الخطيب أم أبو تريكة؟ الزمالك: حسن شحاتة أم إبراهيم يوسف أم..؟ ريال مدريد: ديستفانو أم زيدان أم رونالدو؟ الإتفاق : صالح خليفة أم من؟.