تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 198.33 ريال

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت 19 ديسمبر 2020، في السعودية، مع انخفاض الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 ليصل لنحو 226.66 ريال (60.44 دولار)، مقابل 227.37 ريال (60.60 دولار)، في ختام تعاملات أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21ليصل إلى 198.33 ريال (52.89 دولار)، مقابل 198.95 ريال (53.03 دولار)، عند إغلاق تعاملات الجمعة.

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، ليصل إلى 170 ريالا (45.33 دولار)، مقابل 170.53 ريال (45.45 دولار) أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم الجمعة، نحو 132.22 ريال (35.26 دولار).