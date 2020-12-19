1.254 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 136.132 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1.254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 192.404، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

كما أكدت الوزارة شفاء 823 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون إجمالي المتعافين 168.129 حالة.

وأشارت إلى وفاة 4 مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليصل عدد الوفيات إلى 634.