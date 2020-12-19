زلزال بقوة 4 درجات يضرب شرق طهران

أعلن حاكم مدينة دماوند بمحافظة طهران مهدي حيدري، أن زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب، السبت، المدينة الواقعة شرق عاصمة إيران.

وقال حيدري لوكالة أنباء “فارس” إنه تم الإعلان إثر الزلزال عن حالة التأهب وإرسال فرق لتقييم الأوضاع إلى مختلف المناطق في نطاق الزلزال.

ولم يشر حيدري إلى أن الزلزال قد أسفر عن خسائر بشرية أو مادية.

يذكر أن إيران تتعرض دوما لزلازل أرضية عنيفة، نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كانت أكثرها دموية زلزال ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران عام 1990 وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 37 الف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.