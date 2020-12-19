بينهم 6 أطفال.. 10 إصابات في تصادم بخميس مشيط

قال محمد بن حسن الشهري، المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، إن فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم في خميس مشيط على طريق المطار القديم، ما أسفر عن عدة إصابات.

وأضاف “الشهري”، في بيان، إنه فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع صباح اليوم توجهت 4 فرق إسعافية واتضح وجود 10 إصابات متفرقة، 6 منها اطفال و4 اصابات لبالغين.

وأكد أنه تم التعامل مع الحالات قبل الفرق الإسعافية وجرى نقلها لمستشفى النساء والولادة والأطفال ومستشفى خميس المدني والمستشفى العسكري بخميس مشيط.