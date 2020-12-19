لأول مرة في تاريخ “التعليم”.. 4 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول عن بعد

يؤدي أكثر من 4 ملايين طالب وطالب اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول ١٤٤٢ هجرية ، في جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات عن بعد، اعتبارا من غد الأحد، لأول مرة في تاريخ وزارة التعليم وفي ظل جائحة كورونا.

وأكدت وزارة التعليم على إجراء الاختبارات النهائية عن بعد للفصل الدراسي الأول، من خلال منصة مدرستي لجميع المراحل التعليمية، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب ومعالجة الفاقد التعليمي.

وحول إمكانية إجراء الاختبارات النهائية حضورا، فيتم ذلك بعد موافقة مدير التعليم، وموافقة ولي أمر الطالب، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد ولتطبيق كافة الاحترازات والبروتوكولات الوقائية.

وفيما يخص الإرشادات وضوابط إعداد الاختبارات الإلكترونية، يسمح فقط بإنشاء الاختبارات والواجبات الموضوعية والمقالية) عبر المنصات المعتمدة من وزارة التعليم (مدرستي، مايكروسوفت أوفيس 365)، يكون الاختبار متاحا من التاريخ المحدد في الخطة الدراسية.

ويجب أن تكون مواعيد الإتاحة للاختبار مناسبة لأوقات الطلبة وحسب ما ورد في لائحة تقويم الطالب، في حال تضمن الاختبار أسئلة مقالية سيتم تأجيل إعلان النتيجة للطلبة حتى يقوم المعلم بتصحيحها، ورصد درجة السؤال ومن ثم يتم احتساب الدرجة الكلية للاختبار آلية من النظام خلال 48 ساعة.