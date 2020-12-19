تنسيق مصري أردني فلسطيني بشأن العودة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، عن تغييرات مرتقبة بشأن العودة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وأكد الوزير الأردني، خلال مؤتمر صحفي مشترك من القاهرة مع نظيريه المصري سامح شكري، والفلسطيني رياض المالكي، عن التوافق على عدد من الخطوات لكسر الجمود الذي اعترى مسار عملية السلام.

وأوضح الصفدي أن طريق السلام في فلسطين هو حل الدولتين، لافتا إلى التوافق على حقوق الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة بحدود 1967.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه ناقش مع نظيريه الأردني والفلسطيني سبل كسر الجمود الذي يعتري مسار العملية السلمية بشأن القضية الفلسطينية.

ولفت شكري إلى سعي بلاده لإيجاد الأطر والمبادرات لاستئناف العملية السلمية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

بدوره أبدى وزير الخارجية الفلسطيني استعداد رام الله للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية تتوقع منها إعادة صياغة علاقاتها مع دولتنا.

وأكد التزام بلاده بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بشأن حل الدولتين.