لعدم ارتدائه الكمامة.. رئيس تشيلي يدفع غرامة 3500 دولار

اضطر الرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا، لدفع غرامة قدرها 3500 دولار؛ وذلك لتواصله مع الآخرين دون استخدام كمامة.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” أن صورة رئيس تشيلي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيها بدون ارتداء الكمامة الطبية إلى جانب شخص آخر؛ حيث كان يتنزه على الشاطئ واقترب منه شخص غريب وطلب منه التقاط صورة للذكرى، وخلال التصوير لم يكن أي من المشاركين يرتدي كمامة واقية.

وتفرض تشيلي قواعد صارمة، فيما يتعلق بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وعند التواصل؛ وذلك لمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا.. ويواجه المخالفون غرامات كبيرة، قد تصل للسجن.