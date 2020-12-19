محمد صلاح يقود ليفربول للصدارة بفوز تاريخي على كريستال بالاس

فوز تاريخي لفريق يفربول، خارج أرضه على كريستال بالاس بنتيجة 7-0، ليحافظ على صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

المواجهة جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن الجولة الـ14 من البريمييرليج، وشهدت تحقيق ليفربول لأكبر فوز في تاريخه خارج أرضه بالمسابقة بشكلها الحالي الذي انطلق عام 1992.

ورفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن توتنهام الوصيف والذي سيلعب غدا الأحد ضد ليستر سيتي.

على الجانب الآخر، تلقى كريستال بالاس أكبر هزيمة في تاريخ مواجهاته ضد ليفربول بالبريمييرليج ليستقر في الترتيب الـ12 بـ18 نقطة