قصف 8 قرى.. انتهاك تركي جديد للأراضي العراقية

تعرضت 8 قرى كردية حدودية لقصف مدفعي في إقليم كردستان اليوم،السبت، في انتهاك تركي جديد للسيادة العراقية.

وقال مدير ناحية باطوفا الحدودية دلشير عبدالستار، إن المدفعية التركية ردت على قصف مدفعي لمسلحي حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة كان استهدف نقاطاً عسكرية تركية داخل الأراضي العراقية.

وأفاد نشطاء بأن «طائرات تركية قصفت ثماني قرى في منطقتي دركاريان وباتيفا في قضاء زاخو، ولم تعرف حتى الآن إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أم لا».

وشنت المقاتلات الحربية التركية ضربات جوية استهدفت مناطق من ناحية ديرلوك بقضاء العمادية شمال محافظة دهوك في كردستان.