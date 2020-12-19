في استفتاء دولي.. إيران وتركيا تتصدران قائمة أكثر الدول تهديدا للعالم

تصدرت إيران وتركيا، قائمة أكثر الدول تهديدا للعالم، في استفتاء دولي، أجراه معهد البحوث السياسية الدولية وشركة إبسوس.

ووجهت المؤسسة التي تعد من أكثر المؤسسات الفكرية شهرة بإيطاليا في مجال العلاقات الدولية، سؤالا جاء فيه “برأيك أي دولة هي أكبر تهديد للعالم؟.

وجاءت الصين في المرتبة الأولى وفقا لنتائج استطلاع الرأي بنسبة 27%، أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب إيران بنسبة 15%، ثم جاءت تركيا بنسبة 14%.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 5 سنوات التي تدخل تركيا ضمن قائمة أكثر 3 دول تهديدا للعالم، وفقا للإيطاليين، وكانت نسبتهم العام الماضي يرون تركيا دولة تهدد العالم 8% فقط، أما في عام 2018، فكانت النسبة 3%.

وبهذه النتيجة تكون تركيا سبقت كوريا الشمالية 12%، والولايات المتحدة الأمريكية 10%، وروسيا 8%.