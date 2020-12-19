آخر تطورات #كورونا عالميا.. الأردن يسجل 1283 إصابة و27 وفاة جديدة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 1283 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 272 ألفًا و797 في البلاد.

وأشارت رئاسة الوزراء الأردنية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، إلى تسجيل 27 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3545.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد-19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 1.6 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 75 مليون إصابة.