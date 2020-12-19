350 ألف مسجل بمركز تطعيمات #كورونا في الرياض اليوم.. والصحة: سيتم زيادة ساعات العمل

كشف وكيل مساعد بوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية، الدكتور خالد العبد الكريم، عن إقبال كبير في ثالث أيام تطعيمات كورونا بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات، مركز تطعيمات كورونا.

وقال في تصريحات لقناة الإخبارية: “الأعداد وصلت إلى أكثر من 350 ألف مسجل، ويتم فرزهم بحسب الفئات المستهدفة، وبشكل آلي لكبار السن الفئة الغالية علينا؛ لأنهم أكثر عرضة للخطورة عن حدوث الالتهابات نتيجة فيروس كورونا، وكذلك ذوي الأمراض المزمنة ولدينا خطة توسع لتصل إلى الآلاف يوميا، وسنكون في جميع مناطق المملكة قريبا”.

وأضاف “سيتم زيادة ساعات العمل في مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا، وأماكن تقديم الخدمة. كما نتعامل مع كل الراغبين لأخذ تطعيم فيروس كورونا، والإجابة عن كل الأسئلة المتعلقة بالتطعيم”.