تدريب 380 من الأيتام المحتضنين والأسر الكافلة لهم بالرياض

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع وبالتعاون مع جمعية الاخصائيين الاجتماعيين ثلاثة برامج تدريبية لـ380 مستفيد ومستفيدة من فئة الأيتام المحتضنين وأسرهم الكافلة والكادر الاجتماعي المشرف على متابعتهم.

تناولت البرامج التي قدمها نخبة من المدربين والمدربات المحاور التالية “مهارات الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية ونظام التشغيل في الحاسب الآلي وإدارة الضغوط في العمل والفروق الفردية وعلاقاتها بالضغوط بالإضافة إلى لقاء بعنوان “تجربة اليتيم.. ممارسة جيدة” ورافقها جميعها العديد من التطبيقات العملية والإجابة على استفسارات الحضور.

الجدير بالذكر أن جميع هذه البرامج تعتبر إحدى ثمار الشراكات المجتمعية التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال العام لخدمة فئاته المستفيدة داخل وخارج فروع الإيواء والكادر الوظيفي العامل معهم.