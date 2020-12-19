شاهد.. ملخص إجراءات الاختبارات عن بُعد للفصل الدراسي الأول للعام 1442هـ

يؤدي أكثر من 4 ملايين طالب وطالب اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول ١٤٤٢ هجرية ، في جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات عن بعد، اعتبارا من غد الأحد، لأول مرة في تاريخ وزارة التعليم وفي ظل جائحة كورونا.

وأكدت وزارة التعليم على إجراء الاختبارات النهائية عن بعد للفصل الدراسي الأول، من خلال منصة مدرستي لجميع المراحل التعليمية، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب ومعالجة الفاقد التعليمي.