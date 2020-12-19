وزير الرياضة يؤكد نجاح المملكة في استضافة وتنظيم مختلف البطولات العالمية

بحضور ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اختتمت اليوم، النسخة التاسعة والجولة الخامسة من نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3×3 التي انطلقت في جدة أمس بمشاركة أفضل 12 فريقاً في العالم بتنظيم من الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة وبدعم من برنامج جودة الحياة.

وتوج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، ورئيس الفعاليات والشراكة ‏3×3 في الاتحاد الدولي لكرة السلة إجناسيو سوريانو الفرق الفائزة، حيث توج باللقب فريق ريجا من (لاتيفيا) بعد فوزه في المباراة الختامية على فريق ليمان الصربي بنتيجة 21-20 ، فيما بلغ مجموع جوائز البطولة 250 ألف دولار، حيث حصل الفائز باللقب على 60 ألف دولار، وصاحب المركز الثاني على 40 ألف دولار، ونال صاحب المركز الثالث 28 ألف دولار، بالإضافة لجوائز نقدية لأصحاب المراكز من 4 إلى 6

وتسلم جائزة أفضل لاعب في منافسات الدنك اللاعب ( جراباوفسكي ) من هولندا بعد فوزه بأفضل تصويت من قبل اللجنة .

وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية بعد ختام منافسات البطولة: “هذه البطولة تضاف لمجموعة من البطولات التي استضافتها المملكة، ونحن ولله الحمد نقيم العديد من البطولات العالمية رغم الظروف الراهنة، وإن شاء الله في المستقبل نستمتع جميعاً عندما تعود الأمور لطبيعتها ويعود الجمهور لمتابعتها وتشجيع أفضل الفرق بمشيئة الله”.

وأضاف سموه: “نسعى دائما للتعاون مع الاتحادات الدولية وكذلك الاتحاد السعودي لكرة السلة لجلب ما هو الأفضل في العالم، حيث تعتبر لعبة 3×3 من أسرع ألعاب كرة السلة في التطور والاهتمام والنمو، ووجودها له طابع جديد في رياضة كرة السلة، ونحن نحرص على متابعة وجلب جميع البطولات التي تحظى بشعبية عالمية”.

وتابع سمو وزير الرياضة: “الوزارة تهتم بكل ما يضيف للرياضة السعودية وكرة السلة في المملكة، ونسعى لج