اتحاد القدم: جميع قرارات الانضباط صدرت بعدما لم يرد ما يفيد السداد سواء من طالب التنفيذ أو المنفذ ضده

أكد اتحاد كرة القدم أن لجنة الانضباط منذ تشكيلها كانت عازمة على النظر في جميع القرارات النهائية الصادرة من اللجان ذات الاختصاص والغير منفذة.

وأضاف في تصريحات تلفزيوينة، أن تنفيذ قرارات لجنة الانضباط في الفترة القادمة سيكون أسرع بعد اكتمال كافة الوثائق، مشيرًا إلى أن قرارات لجنة الانضباط غير قابلة للاستئناف وفق الفقرة ٦/١ من المادة ١٣٩.

وتابع: “جميع القرارات الصادرة صدرت بعدما لم يرد للجنة ما يفيد السداد سواء من طالب التنفيذ أو المنفذ ضده”.

وأكد أنه تم التواصل مع كافة الأندية عدة مرات سواء عن طريق الخطابات أو الاتصال الهاتفي، ولم يرد لجنة الانضباط ما يثبت السداد، مضيفا أنه في حال يوجد لدى الأندية ما يثبت السداد عليها تقديم ذلك خلال فترة 30 يوم، المنصوص عليها في القرار.

وأشار إلى أن نادي الوحدة لم يقدم اثباتات السداد، وانما ارسل خطاب يفيد بانه تم السداد دون إرفاق إثباتات السداد.

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس، عن العديد من القرارات ضد أكثر من نادٍ.

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق إنذارًا ضد نادي نجران بخصم 33 نقطة من رصيده في حال امتناعه عن تنفيذ 11 قرارًا صادرًا عن غرفة فض المنازعات خلال 30 يومًا.

كما أنذرت اللجنة نادي العروبة بخصم 6 نقاط من رصيده، وذلك في حال امتناعه عن تنفيذ قرارين صادرين عن غرفة فض المنازعات خلال 30 يومًا.

ووجهت اللجنة إنذارًا بخصم 3 نقاط لكلّ من الطائي، وهجر، وسدوس، في حال امتناعهم عن تنفيذ قرار صادر لكل نادي من غرفة فض المنازعات خلال 30 يومًا.