تعليم رجال ألمع: أكثر من «15» ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم عن بُعد

يؤدي يوم غدٍ الأحد «15771» طالب وطالبة اختباراتهم عن بعُد في المراحل الدراسية الثلاث والتعليم المستمر للفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ.

وأكملت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع كافة استعداداتها والترتيبات اللازمة لعقد الاختبارات عن بعُد وحضورياً للحالات المستثناة.

حيث أكد مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري على أهمية تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة وعلى دور القادة والقائدات على وجه الخصوص في توضيح آليات الاختبارات المعتمدة ومتابعتها بدقة مؤكدًا أنهم أثبتوا خلال هذا العام الاستثنائي كفاءاتهم ومقدرتهم على تحقيق أهداف التعلّم والتعليم عن بعُد.

مشيرًا إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات القبلية مع قادة وقائدات المدارس لمناقشة سير الاختبارات والوقوف على آخر الاستعدادات ومناقشة الدليل التفسيري لتقويم الطلاب.

مضيفًا بأن فريق مركز الدعم الفني لمنصة مدرستي الذي شكل مؤخرًا يباشر كافة مهامه لتقديم المساعدة والدعم والتوجيهات أولاً بأول خدمة للعملية التعليمية عن بعُد جراء هذه الجائحة.

مشيرًا إلى أنّ خدمة الهاتف الاستشاري ستكون مهيأة للمجتمع التعليمي لاستقبال الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا

ولفت الانتباه إلى أن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة من القيادات التعليمية بالإدارة والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات للوقوف على سير الاختبارات ميدانيًا وإليكترونيًا وفق الخطة المعدة والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.