أردوغان يطالب شعبه بترك التدخين لأنه حرام ويشرب المحرمات في العشاء!

تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعية صوراً أظهرت الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وهو يتناول العشاء في أحد الأماكن الفخمة وفي طاولته مشروب الراكي المسكر المعروف في تركيا.

وسرب النشطاء الأتراك صوراً أظهرت بوضوح وجود مشروب الراكي التركي وهو “عرق تركي ويعتبر المشروب الوطني في تركيا ويقدم مع العشاء موجود على طاولة عشاء أردوغان.

وكان الرئيس التركي اردوغان قد طالب الاتراك قبل نحو اسبوع ان يتوقفوا عن التدخين لأنه حرام ولكن تسريب هذا الفيديو المستفز ورطة حقيقة لأنه فضح بقوة التدليس الذي يمارسه أردوغان.