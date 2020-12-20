عاجل… خالد بن سلمان: توجيهات الملك سلمان وولي العهد تعكس سياسة المملكة في تحقيق استقرار اليمن

قال نائب وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان أنه وفي ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد حفظهما الله، تستمر المملكة في نهج ثابت يعكس مظاهر سياسة المملكة الرامية الى تحقيق الامن والاستقرار للبلد الجار الشقيق يمن العروبة وتحقيق تطلعات شعبه، وتبارك تنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية.

وفي حسابه عبر تويتر قال: تجاوز اتفاق الرياض كل الصعوبات والعقبات بجهود المملكة والاشقاء في الامارات ودول التحالف واستجابة الاطراف اليمنية لها، ودلالة ذلك حرصهم الحقيقي والاخوي الصادق على تحقيق السلام والامن والاستقرار في اليمن.

وقال : نتطلع اليوم أكثر من اي وقت مضى، كما يتطلع كل يمني، الى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه الى بر الامان، فالعمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات وتتوحد الجهود و تهون الصعاب وتتحقق الآمال.