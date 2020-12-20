إعصار قوي يضرب فيجي ويخلف دمارا كبيرا

قال الصليب الأحمر في فيجي اليوم الأحد، إن إعصارا قويا اجتاح البلاد أواخر الأسبوع الماضي سبب دمارا في بعض المناطق وترك السكان من دون مأوى أو مياه للشرب.

وأعلنت السلطات ارتفاع عدد قتلى الإعصار ياسا إلى أربعة. والإعصار من الفئة الخامسة وهي أقوى درجة ووصل إلى البر يوم الخميس.

وقالت إليزابيساي روكوتونيداو المدير العام للصليب الأحمر إن تقييم الوضع من الجو أظهر أن إقليم بوا بجزيرة فانوا ليفو بشمال البلاد تعرض لأضرار ودمار‭ ‬بنسبة 70 بالمئة في حين دُمرت جزيرة كيا الصغيرة تماما.

ولم تتعرض جزيرة فيتي ليفو، أكبر جزر فيجي ويعيش فيها نحو ثلاثة أرباع السكان، لدمار كبير، لكن السكان في فانوا ليفو وجزر أخرى صغيرة بحاجة ماسة لمياه الشرب والمأوى.

وقالت روكوتونيداو إن انقطاع الاتصالات والطقس السيء يعرقلان تقييم حجم الدمار.

وأرسلت أستراليا طائرات تابعة للقوات الجوية للمساعدة في رصد المناطق المتضررة وعرضت تقديم المزيد من المساعدة لفيجي.