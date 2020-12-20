دخول 5 مدن ضمن الرصد الآلي للمخالفات والتعميم منتصف 2021

أعلنت الإدارة العامة للمرور، دخول 5 مدن في المملكة اليوم، الأحد، ضمن تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق.

وقالت، إن المدن هي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والحدود الشمالية، ومحافظة القريات، التي تعد أول محافظة في المملكة يطبق بها الرصد الآلي للمخالفة.

وكشف مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة اللواء محمد عبدالله البسامي أن تطبيق مخالفات عدم الالتزام بحدود المسارات على الطرق في كافة المدن السعودية الذي بدأت مرحلته الأولى يناير الماضي في الرياض والدمام وجدة، ثم في مرحلته الثانية جازان والطائف والباحة والجوف، سيبدأ انطلاق مرحلته الثالثة اليوم، مؤكدا أن تعميم استخدام الرصد الآلي للمخالفة سيعم مدن المملكة كافة بحلول منتصف 2021.

جاء ذلك سعيا لتعزيز إجراءات السلامة المرورية؛ إذ أكد المرور أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مؤكدًا أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية، التي يتم فيها استخدام التقنيات التكنولوجية والذكاء الصناعي لرصد مثل هذه المخالفات، ولتنظيم حركة السير على كل التقاطعات.