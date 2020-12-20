شاهد التفاصيل: التعليم تكشف الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات

كشف مدير إدارة الاختبارات والقبول في «تعليم الرياض»، أيمن الركبان، عن الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات.

وأوضح “الركبان” أنَّ منها إعداد جداول الاختبارات ومدتها الزمنية وفق المعايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات والإعلان عنها، وموقع إتاحتها على المنصة بوقتٍ كافٍ، إلى جانب ألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين في اليوم الواحد مع تخصيص خمس دقائق لتهيئة الطلاب قبل الاختبار.

وتكون مدة اختبار المواد التحريرية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية خمسة أيام, فيما تكون مدة الاختبار في المرحلة المتوسط وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن ستة أيام، أما المرحلة الثانوية فتكون وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن سبعة أيام.

ونبَّه الركبان إلى عدم إعادة اختبار نهاية الفصل لأي طالب أدّى الاختبار مهما كانت الأسباب، موضحًا أنّ لقادة المدارس صلاحية تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة دون الحاجة إلى موافقة إدارة الاختبارات والقبول.

وأكّد إنهاء رصد درجات أعمال الفصل الأول وإدخال درجات نهاية الفصل لمواد التقويم المستمر واختبارات الجانب العملي والشفهي في نظام نور قبل بداية الاختبارات.

وبدأ اليوم مليون طالب وطالبة في منطقة الرياض لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442 هـ، «عن بُعد».

وكانت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة أصدرت التعليمات المنظمة للاختبارات والدليل التفسيري لتقويم الطلاب والطالبات عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والأهلية.

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