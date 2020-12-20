تكريم المراعي في ختام رالي “باها – حائل” الدولي 2020

في ختام منافسات رالي حائل الدولي، كرم أمس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، شركة المراعي لرعايتها للرالي الذي ينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة وهيئة تطوير منطقة حائل ووزارة السياحة.

وفي إطار دعمها للبرامج الرياضية المحلية، واتساقاً مع استراتيجيتها المتمثلة في تشجيع المناشط الرياضية وصولاً إلى مجتمعات حيوية وصحية، رعت شركة المراعي رالي حائل الدولي في دورته الـ 16 الذي يندرج تحت مظلة بطولات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة وهيئة تطوير منطقة حائل ووزارة السياحة.

قال عبد الله ناصر العتيبي، رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في المراعي: “إنّ رعايتنا السنوية لرالي حائل منذ انطلاقته في عام 2007 تؤكد إيمان المراعي بأهمية الرياضة في التأسيس لحياة صحية في مجتمعنا، فنحن حريصون في المراعي على أن تدعم رسائلنا ومنتجاتنا نظام حياة صحي في كل يوم، ولا شك أن الرياضة ركن أساسي في تحقيق هذه المعادلة”.

يجدر بالذكر أن المراعي ترعى بشكل سنوي، بجانب رالي حائل، عددا من النشاطات الرياضية مثل بطولة المراعي السنوية للجولف، وبطولة اليوم الوطني للجولف في نادي ديراب، وكذلك البطولات الدورية للاسكواش والتايكوندو وكرة الريشة، وبطولة كرة القدم للمكفوفين وماراثون ذوي الاحتياجات الخاصة.