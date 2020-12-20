“هيئة الموانئ” تدرس 12 عقدًا بنظام البناء والتشغيل والنقل لطرحها للقطاع الخاص في 2021

قال رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، إن الهيئة تدرس بالتعاون مع مركز التخصيص الوطني ووزارة النقل، 12 عقدا بنظام البناء والتشغيل والنقل BOT، لطرحها للقطاع الخاص.

وأوضح في تصريحات لتلفزيون العربية، أن هذه العقود المزمع طرحها تستهدف تشغيل بقية الموانئ والخدمات خلال العام 2021.

وأشار إلى أن تجربة العقود التي تم توقيعها بنظام البناء والتشغيل والنقل كانت تجربة ناجحة، إذ فاقت إنتاجيتها النسب المتوقعة بنحو 10 % خلال فترة الـ 6 أشهر التي تلت تشغيلها.

ومن ناحية أخرى، قال الخلب إن خطوط الملاحة العابرة للقارات هي خدمات ربط مباشر للموانئ السعودية في البحر الأحمر والخليج العربي مع موانئ المنطقة منها شرق أفريقيا ومصر والأردن، وهدفها الربط المباشر وتفعيل التجارة وزيادة النقل الساحلي.

وأشار إلى أن هذه الخطوط نقلت خلال الستة أشهر الماضية أكثر من 250 ألف حاوية، وتطمح الهيئة لمضاعفتها إلى 500 ألف حاوية في 2021، وإطلاق خدمات أخرى