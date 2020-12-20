أمانة جدة تبدأ تشجير خمسة محاور بطول 13550 مترا

شرعت أمانة محافظة جدة في مشروع تشجير المحاور الرئيسة مستهدفة خمسة مواقعَ، ضمن المرحلة الثانية على مساحة عمل تصل نحو 70 ألف متر مربع بإجمالي 13550 متراً طولياً وبتكلفة تقدر بـ 10 ملايين ريال، وذلك في إطار التوجه نحو أنسنة المدن وتحسين المشهد البصري للمدينة.

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة بالأمانة المهندس عمرو بن محمد الغامدي أن المشروع يتضمن تشجير وتجميل خمسة مواقع تمثل عدداً من محاور الحركة الرئيسية لمدينة جدة مستهدفا زراعة أكثر من 1200 شجرة متعددة الأنواع وبما يزيد عن 13660 شجيرة، وذلك بدءا من الامتداد الشمالي لطريق الملك عبد العزيز بأبحر الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 87% بطول 8 آلاف مترٍ ومساحة عمل تصل لـ 2500 متر مربع.

وبين أن الموقع الثاني يشكل امتدادًا غربيًّا لشارع حراء لأعمال التشجير بطول 700 متر وبنسبة إنجاز 100% ، والموقع الثالث في منطقة مجسمات الجامعة حيث تم إكمال الزراعة والتحسينات على مساحة 3900 متر مربع ، والرابع على الامتداد الشمالي لطريق المكرونة بطول 3850 مترا وبنسبة إنجاز وصلت حتى الآن 58% ، والخامس على طريق الأندلس بدء أعمال التشجير فيه على طول 1000 متر ونسبة بإنجاز يمثل 5%.

وأشار المهندس عمرو إلى أن مشروع التشجير يشتمل على تمديد شبكات ري في جميع المواقع المذكورة وإنشاء الخزانات الأرضية وتركيب غرف المضخات ، بجانب توريد التربة الزراعية وفرد الأحجار الملونة وزراعة النباتات وتركيب الإضاءات ، لافتًا إلى أن ذلك سيسهم في زيادة نسبة مستوى التشجير في محاور مدينة جدة الرئيسة وتحسين المشهد الجمالي العام للمدينة.