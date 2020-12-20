وكيل جامعة شقراء يتفقد سير الاختبارات الحضورية في ال

زار وكيل جامعة شقراء للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن سليمان السياري صباح اليوم الاحد 5 /جمادى الأولى /1442هـ، عمادة السنة التحضيرية ضمن برامج الجولات الميدانية للوقوف والاطلاع على سير الاختبارات الحضورية.

والتقى السياري، خلال الجولة، عميد السنة التحضيرية الدكتور عادل البلوي، كما شملت الجولة أيضا تفقد قاعات الاختبار للتأكد من سير الاختبارات وفق الإجراءات الصحية.

وقدم السياري شكره وتقديره للجهود التي بذلتها عمادة سنة التحضيرية ، وتقديره للطلاب لالتزامهم بالتعليمات ، وحرصهم على الالتزام بالإجراءات الصحية .

يذكر أن الاختبارات الحضورية في جامعة شقراء لطلاب المقررات العملية ، قد بدأت اعتبارا من يوم الأحد ٢٨-٤-١٤٤٢ ، وسط تطبيق إجراءات احترازية حرصا على سلامة طلاب وطالبات الجامعة بالتأكيد على الالتزام بلبس الكمامة والفحص لدرجة الحرارة عند الدخول لقاعة الاختبار.

كما تجرى الاختبارات على فترات متباعدة مع تقسيم الطلاب على دفعات حرصا على سلامتهم .

و حرصت الجامعة على تقديم مساعدة لطلاب وطالبات الجامعة على الاستعداد الجيد للاختبارات وتخطي العقبات المصاحبة لها، إضافةً إلى المساهمة في رفع تحصيل الطلاب من خلال اطلاق برنامج “نجتازها بأمان” لكل طلاب وطالبات الجامعة، وهو عبارة عن جلسات إرشادية عن بعد تستمر 4 أيام متواصلة، وذلك تزامناً مع بداية الاختبارات. تنفذ باستخدام تقنيات التعليم والتدريب عن بُعد، وتقوم على أساليب النصح والإرشاد.