بريطانيا تعلن خروج السلالة الجديدة من كورونا عن السيطرة

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخرا في البلاد خرج عن السيطرة ويجب ردعه من خلال اعتماد التباعد الاجتماعي المشدد.

وصرح هانكوك، في كلمة ألقاها اليوم الأحد، أن تشديد القيود المفروضة لردع تفشي الفيروس في العاصمة لندن وجنوب شرقي إنجلترا حتى الدرجة الرابعة وهي الأكثر صرامة قبيل عيد الميلاد جاء بسبب خروج تفشي السلالة الجديدة من السيطرة،مشددا على ضرورة اعتماد التباعد الاجتماعي المشدد

وقال الوزير إنه كان من واجب السلطات اتخاذ إجراءات بعد ورود المعلومات عن السلالة الجديدة، مشيرا إلى أن وعود الحكومة بشأن تخفيف القيود خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة جاءت قبل ظهور هذا التحدي الجديد واضطرت الحكومة إلى التراجع عنها.

ولفت هانكوك إلى أنه سيكون من الصعب للغاية السيطرة على تفشي السلالة الجديدة ما لم يتم توزيع اللقاح ضد كورونا على نطاق واسع في البلاد.