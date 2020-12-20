رياضة “الهايكنق”.. تجربة فريدة تستقطب عشاق السياحة الشتوية بالمملكة

ترتبط الجبال بروح المغامرة التي تجذب الباحثين عن متعتي السياحة والرياضة في آن واحد، لاسيما من يمارسون رياضة الهايكنق في المملكة العربية السعودية، حيث تتمتع بطبيعة جغرافية متنوعة تتميز فيها قمم الجبال التي يرتفع بعضها عن سطح البحر 3 آلاف متر، وتختلف في ألوانها وأجواؤها ليجد عشاق الهايكنق ما يلبي شغفهم في ممارسة هذه الرياضة من داخل المملكة وخارجها.

فإذا كانت جبال “إيفريست” و”كليمنجارو” و”الإنديز” وغيرها تستقطب آلاف السياح من شتى أنحاء العالم من أجل ممارسة “الهايكنق” فإن الكثير من جبال المملكة بمناظرها الخلابة، وتضاريسها المميزة، تستقطب أيضا أعداداً كبيرة من السياح، وخاصة من عشاق تلك الرياضة، إضافة إلى عشاق الإثارة والمغامرة، ليستمتعوا بأروع الأجواء والمناظر الطبيعية التي تتميز بها جبال المملكة التي تأسر الأنظار والقلوب.

وتزخر 17 وجهة سياحية أعلنت عنها الهيئة السعودية للسياحة في موسم “شتاء السعودية” الذي يستمر حتى نهاية مارس 2021م بالكثير من الأماكن الجاذبة لممارسة رياضة الهايكنق التي تمتاز بالمزج بين الرياضة والسياحة، وتدعم إحساس المغامرة لدى ممارسيها عبر متابعة هواياتهم المفضلة وممارستها.

وتتميز المملكة بالكثير من الأماكن المناسبة لممارسة الرياضات الجبلية والمغامرات، حيث تتمتع بأجواء ساحرة وطبيعة خلابة، كما تحتضن الكثير من الأندية الرياضية التي تتيح تلك الأنشطة وتنظمها.

ويجد عشاق رياضة الهايكنق كل ما يبحثون عنه من متعة وإثارة لممارسة هوايتهم في تلك الرياضة المثيرة، حيث يجوبون الجبال والسهول، مستمتعين بجمال الطبيعة النادر، وبكرم الأهالي وترحابهم وحسن ضيافتهم، حيث تنظم فرق الهايكنق الرحلات عبر الجبال ليقطعوا عشرات الكيلومترات على مدار عدة أيام يستمتعون خلالها بما تحتويه مناطق المملكة من تنوع مناخي جاذب خلال فصل الشتاء، يتراوح بين الأجواء اللطيفة والأجواء الباردة المعتدلة، كما يتيح أيضا لعشاق تلك الهواية وغيرهم من هواة السياحة الشتوية الاستمتاع بالباقات والأنشطة والتجارب السياحية المميزة التي يتيحها موسم شتاء السعودية عبر أكثر من 300 تجربة وباقة سياحية.

أما الأسر والهواة وغير المحترفين من عشاق تلك الرياضة الممتعة فسيجدون لهم مسارات ممهدة بين الجبال والمهاد بمسافات قليلة، يمارس فيها أفراد العائلة رياضة المشي محاطين بالطبيعة الساحرة في أماكنها المختارة وأجوائها لساحرة التي تلبي طموحات جميع أفراد الأسرة من مواطنين ومقيمين.