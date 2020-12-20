متحدث الصحة: لم تظهر أي أعراض على الحاصلين على لقاح كورونا.. والجرعة الثانية بعد 21 يوما

أكد مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المراحل المهمة في مواجهة هذه الجائحة، بدأت الأسبوع الماضي، من خلال اقترابنا إلى النهايات التي ننشدها جميعًا بوصولنا إلى مراحل السيطرة التامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها .

وقال “العبدالعالي”، إن المملكة من أوائل الدول التي حصلت على لقاح كورونا، داعيًا الجميع إلى أهمية الحضور لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح، وذلك بعد 21 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى، من خلال التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح، حيث سيمر اللقاح بمراحل وسيكون متاحًا للجميع مجانًا، موضحا أن عدد المسجلين للحصول على لقاح كورونا‬ يقترب من 400.000 مسجل حتى الآن من الفئات ذات الأولوية في هذه المرحلة.

كما بين أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، فحصت اللقاح فور وصوله، مؤكدًا أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض جانبية، وفي حال وجود أي استفسار حول التسجيل أو الحصول على لقاح كورونا، بادر بالاتصال على الرقم 937.

وأشار مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي إلى أن الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى للحصول على لقاح كورونا‬ من هم فوق 65 عامًا، ومن لديهم أمراض مزمنة، ومن لديهم أمراض مناعية، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية، ومن لديهم سمنة مفرطة، والمهن الأكثر عرضة للإصابة.

وأوضح “العبدالعالي”، أنه تم تسجيل 162 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (361010) حالة، من بينها (3010) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (416) حالة حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (351878) حالة بإضافة (156) حالة تعافي جديدة.

فيما بلغ عدد الوفيات (6122) حالة، بإضافة (10) حالة وفاة جديدة، ” رحمهم الله جميعاً.

كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (10.639.645 ) فحصاً مخبرياً دقيقاً وذلك بإضافة (33275) فحص مخبري جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتاً إلى أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 5752142 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لعدد 1705377 مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لعدد 24.766.522 عبر مركز 937.

من جهته أوضح المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله القويزاني، أنه لا يوجد مايثبت أن الطفرات المكتشفة محليا وعالميا ستكون ذات أثر على فعالية اللقاحات ، مشيراً إلى أن العمل مستمر في دراسة التسلسل الجيني للفيروس لمتابعة أي تغير يطرأ على سلوك الفيروس خلال الجائحة وما بعدها.

وأكد الدكتور القويزاني، أن البرنامج الوطني لدراسة الجينوم الكامل للفيروس المسبب لكورونا في المملكة هو أحد برامج المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها والذي يعتبر من أوائل البرامج في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نجح المركز في كشف التسلسل الجيني للفيروس في منتصف شهر مارس من هذا العام 2020 بطواقم سعودية 100%.