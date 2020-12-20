“الحقيل” يدشن مركز “سكني” بجدة.. ويشيد بعدد من الجهات والخدمات

رعى ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف فعاليات تدشين مركز “سكني” الشامل بمحافظة جدة لتسهيل تملك الأسر السعودية، والخيارات السكنية المقدمة لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وبعد التدشين زار الحقيل، يرافقه معالي أمين محافظة جدة، الدكتور صالح التركي، أجنحة الجهات المشاركة فيما أبدى معاليه إعجابه بجناح الشاطري العقارية والتي قدمت منذ انطلاقتها 1500 وحدة سكنية لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، كان آخرها تصميم برجان سكنيان بجدة مرسوم فيهما صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بارتفاع ثلاث أدوار لتزين واجهة الحي ، حيث تعد أكبر لوحتين على واجهة سكنية بجدة.

يذكر أن “سكني” الشامل يهدف إلى تسهيل وتسريع تملّك الأسر السعودية عبر إجراءات ميسّرة من خلال نقطة توقّف واحدة توفّر مختلف الخدمات والحلول والخيارات السكنية، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة من مطوّرين وممولين وغيرهم.