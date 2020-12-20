هل يعزل #كورونا المتحور بريطانيا عن باقي العالم؟

أوقفت دول أوروبية عدة الرحلات مع بريطانيا، بعد ساعات على إعادة فرض حجر في لندن وجنوب شرقي إنجلترا، في محاولة لوقف موجة أخرى من الإصابات المنسوبة إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا، وصفت بـ”الأكثر خطورة”.

وأكد كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي، ان السلالة الجديدة سريعة التفشي بنسبة تبلغ 70% عن كورونا العادي.

وحظرت هولندا وصول المسافرين جوًا من بريطانيا “كإجراء وقائي”، وحتى 1 يناير، حسبما أفادت الحكومة الهولندية. وسجّلت هولندا التي بالكاد يتجاوز عدد سكانها 17 مليون شخص، 677 ألف إصابة بالفيروس و10 آلاف وفاة حتى الآن.

وتفرض هولندا حاليًا إغلاقا لمدة 5 أسابيع حتى منتصف يناير، مع إغلاق المدارس والمتاجر غير الأساسية، من أجل كبح انتشارالوباء.

كما أعلنت بلجيكا تعليق الرحلات الجوية وحركة القطارات القادمة من بريطانيا، اعتبارًا من منتصف الأحد. وقال رئيس الوزراء ألكسندر دو كرو، للتلفزيون البلجيكي “في آر تي” إن “التعليق سيتستمر لمدة 24 ساعة على الأقل”.

كما علّقت النمسا وإيطاليا الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا أيضًا. كما أعلنت وضع بريطانيا على قائمة الدول عالية الخطورة.

وتدرس ألمانيا وفرنسا وإسرائيل قرارًا مماثلًا، لمواجهة السلالة الجديدة التي “خرجت عن السيطرة” في بريطانيا، كما صرّح وزير الصحة البريطاني مات هانوك لبي بي سي.

نقلت فرانس برس عن مصدر حكومي في برلين أن الحكومة الألمانية تدرس اتخاذ خطوة مماثلة، على غرار هولندا، “كخيار جاد”، بالنسبة إلى الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب أفريقيا.

يأتي ذلك فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها على اتصال وثيق بالمسؤولين البريطانيين بشأن ظهور هذه السلالة، مُشيرة إلى تفشيها في كلٍ من الدنمارك وهولندا وأستراليا، إلى جانب بريطانيا.